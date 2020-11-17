Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Более 55 тыс. спасенных: как Фонд Виктора Пинчука помогает преждевременно рожденным

Ежегодно 17-го ноября в мире отмечается Международный день преждевременно рожденных детей, которых врачи называют торопыжками. В Украине ежегодно на свет появляется около 19 тыс. таких новорожденных.

Почти у всех есть проблемы с дыханием, развитием и питанием. И чем меньше ребенок рождается, тем сложнее его выходить. Ведь нужно максимально создать условия для развития, как в материнской утробе.

Уже 14 лет Фонд Виктора Пинчука в рамках программы Колыбели надежды помогает врачам спасать преждевременно рожденных детей, оснащает перинатальные центры качественными инкубаторами, аппаратами для искусственной вентиляции легких и и другим медоборудованием, что помогает спасать детей, а их родителям дарить неповторимое семейное счастье.

Читайте: В НСЗУ хотят увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев до 194 тыс. грн

А еще Фонд провел десятки образовательных мероприятий, в которых приняли участие почти 2 тыс. украинских врачей и медицинских сестер.

По словам руководителя проекта Колыбели надежды Светланы Гавриленко, за эти 14 лет благодаря Фонду Виктора Пинчука удалось спасти более 55 тыс. детей.

А о том, как долго выхаживают преждевременно рожденных детей, как правильно за ними ухаживать и какие могут быть последствия для здоровья, можно прочитать в нашем материале.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

День недоношенных детей: как ухаживать за новорожденными и что нужно знать
День недоношенных детей: как ухаживать за новорожденными и что нужно знать
Что будет в Беларуси и советы Украине: на YES обсудили будущее демократии
Что будет в Беларуси и советы Украине: на YES обсудили будущее демократии
Онкология и роды: какая медицинская помощь не отменяется из-за Covid-19
Онкология и роды: какая медицинская помощь не отменяется из-за Covid-19
Какие услуги во время родов можно получить бесплатно — объяснение НСЗУ
Какие услуги во время родов можно получить бесплатно — объяснение НСЗУ
На Харьковщине после домашних родов умерла женщина
На Харьковщине после домашних родов умерла женщина
В Днепре мужчина принял роды у жены в такси
В Днепре мужчина принял роды у жены в такси
Безопасность и глобальные вызовы: форум YES впервые прошел в онлайн-формате
Безопасность и глобальные вызовы: форум YES впервые прошел в онлайн-формате
Стоимость родов в Украине увеличится — новая цена
Стоимость родов в Украине увеличится — новая цена
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка