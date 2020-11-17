Более 55 тыс. спасенных: как Фонд Виктора Пинчука помогает преждевременно рожденным

Ежегодно 17-го ноября в мире отмечается Международный день преждевременно рожденных детей, которых врачи называют торопыжками. В Украине ежегодно на свет появляется около 19 тыс. таких новорожденных.

Почти у всех есть проблемы с дыханием, развитием и питанием. И чем меньше ребенок рождается, тем сложнее его выходить. Ведь нужно максимально создать условия для развития, как в материнской утробе.

Уже 14 лет Фонд Виктора Пинчука в рамках программы Колыбели надежды помогает врачам спасать преждевременно рожденных детей, оснащает перинатальные центры качественными инкубаторами, аппаратами для искусственной вентиляции легких и и другим медоборудованием, что помогает спасать детей, а их родителям дарить неповторимое семейное счастье.

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А еще Фонд провел десятки образовательных мероприятий, в которых приняли участие почти 2 тыс. украинских врачей и медицинских сестер.

По словам руководителя проекта Колыбели надежды Светланы Гавриленко, за эти 14 лет благодаря Фонду Виктора Пинчука удалось спасти более 55 тыс. детей.

А о том, как долго выхаживают преждевременно рожденных детей, как правильно за ними ухаживать и какие могут быть последствия для здоровья, можно прочитать в нашем материале.

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