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Более 60% украинцев стремятся как можно быстрее достичь мира — социологи

Социологи определили, что проблема мира на Донбассе, прежде всего, беспокоит украинцев на протяжении последних лет. Однако у нас нет единства относительно методов прекращения войны, уверяет заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Почти треть — за предоставление оккупированным районам особого статуса, столько же — категорически против. При этом кардинально отличаются взгляды жителей запада и востока страны. В то же время, всех украинцев объединяет общее желание как можно быстрее достичь мира, таких более 60%.

Прекращение огня всегда поддерживается, потому что это и прекращение страданий людей, и, наконец, прекращения боевых потерь. К сожалению, все случаи прекращения огня не придерживалась Россия — Евгений Головаха.

Россия не хочет брать ответственность за перемирие на Донбассе, несмотря на то, что она знает, что ответственная и к ней применяют санкции.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

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