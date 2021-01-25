Сверх человеческих возможностей: как украинка из Франковска покорила Ледовую милю

Более полутора километра вплавь в ледяной воде. Марина Цимашевич из Ивано-Франковска — стала первой украинкой, которая проплыла Ледовую милю — 1 612 метров за 44 минуты. Это один из самых жестких заплывов на планете. Он состоялся в Польше.

После заплыва надо самостоятельно выйти из воды и без потерь для организма отойти от переохлаждения.

Марине 39 лет, она живет в Кракове. Женщина никогда не была профессиональной пловчихой. В бассейн пошла пять лет назад для оздоровления.

— На соседних дорожках были дети, которых учили плавать и я просто повторяла за ними упражнения, которые им давали. Так понемногу научилась плавать, — рассказывает Марина.

Женщина любит открытые водоемы, уже осуществила Межконтинентальный заплыв из Азии в Европу.

Ее отец Сергей Цимашкевич, который живет в Ивано-Франковске говорит, что рекорды дочери его не только удивляют, даже пугают. Впрочем, отговорить ее от экстрима невозможно.

В ледяной воде более длительных дистанций, чем Ледовая миля, нет. Это сверх человеческих возможностей. Поэтому Марина уже мечтает преодолеть проливы Гибралтар и Ла-Манш.

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