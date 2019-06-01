Более семи тысяч аутистов: как живут особые дети в Украине

1 июня – Международный день защиты детей – категории общества наиболее уязвимой. Особенно это касается – аутистов. Они требуют еще большего внимания общества.

Обычно в Украине особенности таких детей распознают поздно. Если же заняться проблемой с детства, то ребенка можно полностью адаптировать к обычной жизни.

На обычном уроке в обычной школе за первой партой – Денис. У мальчика – аутизм. Ему трудно общаться, он по-своему воспринимает реальность. Но на вопросы учителя отвечает четко и правильно. С виду школьник не отличается от сверстников. Неплохо читает, пишет и пытается общаться.

Рядом с мальчиком почти все время тьютер. Наставник, который сопровождает особых детей во время обучения. Но ни одно учебное заведение соответствующих специалистов не готовит. А их услуги оплачивают сами родители.

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В так называемой ресурсной комнате – пуфы для отдыха и специальные столы для занятия. Чтобы такие дети хорошо воспринимали информацию, все изображено наглядно и по четкому плану. Ведь любые внезапные отклонения – стресс.

Официально в Украине более семи тысяч человек имеют такие особенности. К тому же, как показывает жизнь, среди аутистов немало успешных и влиятельных людей мира. Например, Билл Гейтс или Вуди Аллен. Таким мечтает стать и 12-летний Тимур. В школу Тимур пошел в семь. И теперь он хорошо говорит и на равных общается со сверстниками. А еще 9 лет назад – не говорил вообще.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что врачи назвали основные причины аутизма.

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