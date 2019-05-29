Изуродованные дома и деревья: в США свирепствуют торнадо

Торнадо разрушают Соединенные Штаты. Новой территорией, которую захватила стихия, стал Канзас. Там многочисленные разрушения.

Изуродованные дома, поломанные деревья. Растерянные жители, которые потеряли крышу над головой, осматривают то, что осталось от их домов. Сила смерчей и ветра временами превышала 260 километров в час. За сутки жертвой стал один человек, 130 ранены.

68 тыс. зданий в зоне бедствия обесточены. Международный аэропорт Канзас приостановил полеты.

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В целом же волна ураганов за последние несколько дней накрыла сразу 8 штатов. Масштабы бедствия гигантские. Больше всего досталось Индиане, Колорадо, Айове, Небраске, Иллинойса и Огайо. В трех округах объявили чрезвычайное положение. Местные жители до сих пор приходят в себя от пережитого.

Всего за последние две недели на среднем западе США прошлись более трехсот смерчей, унеся жизни по меньшей мере 7 человек и оставив десятки жителей под открытым небом.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Румынии торнадо “закрутил” автобус.

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