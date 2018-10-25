Несмотря на холод и дождь: в Николаеве тепло поздравили бойцов, вернувшихся с ООС

В Николаеве встречали с ротации военное подразделение. После десяти месяцев на Востоке домой вернулась 36 отдельная бригада морской пехоты.

Армейцы прошли маршем по улицам города и несмотря на дождь получили поздравления от благодарных жителей.

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Новое приветствие вооруженных сил звучало десятки раз. Николаевцы благодарны морским пехотинцам за освобождение Широкиного, Водяного и Марьинки. Бригада на востоке с первого дня формирования летом 2015. 43 морпеха защищали Мариупольское направление ценой собственной жизни.

После короткого отдыха бойцы снова возьмутся за оружие, сначала восстанавливать боеспособность в своих частях, а через полгода вернутся защищать морские рубежи.

К слову, Факты ICTV сообщали, что бойцы ООС получили новый украинский БТР Буцефал.

Опубликовано Октябрь, 25 в 16:16



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