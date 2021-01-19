Несмотря на мороз -20: как украинские воины ныряли в ледяную воду

Именно ради тех, кого сейчас приветствуют украинские военные после погружения в прорубь возвращаются к окопам и блиндажей. И именно ради них готовы стоять до победного конца.

Иорданский утро для украинских военных начался с праздничного погружения в прорубь. Нырнуть в ледяную прорубь украинских бойцов не останавливает даже мороз -20°С.

Кто-то не раздумывая ныряет впервые, а у кого уже немалый опыт и осознание, что закалять организм нужно заранее.

Предшествует погружению традиционное освящение воды военным капелланом. Такие мероприятия здесь, на передней линии фронта, скорее исключение, хотя по мнению священнослужителя — это немало способствует улучшению командного духа и настраивают бойцов на победу.

Водные процедуры военных длятся не долго. За считанные километры от места погружения уже позиции пророссийских наемников, несмотря на перемирие не прекращают сыпать угрозами.

О прогнозах от главаря террористов бойцы узнают только от журналистов. В ответ смеются, комментировать его слова не хотят, мол это все лишь пустые слова и противник побоится выступить против таких закаленных ребят.

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