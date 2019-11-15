Несмотря на угрозы РФ, комитет ассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по Крыму

Обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму принял Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН. Документ подготовили на основе трех предыдущих подобных резолюций, принятых с 2016-го по прошлый год. Изменения внесли, чтобы модернизировать документ в соответствии с сегодняшними реалиями. Голосованию предшествовал обмен мнениями. Местами достаточно живой, как для сдержанных обычно заседаний на Генассамблее.

Получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может, и не будет считаться законным. Захват Крыма Россией недопустимо, оккупированные территории следует вернуть. Политическое преследование украинцев, а также аресты, пытки и похищения активистов, в частности, крымских татар – достойные осуждения, незаконно заключенных следует немедленно освободить. Это положение с обновленной резолюции по Крыму, которую рассмотрел накануне комитет Генеральной ассамблеи ООН.

Документ поддержали 67 стран, включая США и большинство государств ЕС. Против – 23. Конечно же, Россия и ее постоянные союзники Беларусь, Венесуэла, Иран, Китай и Сирия. Еще 82 страны воздержались. Российский представитель начал свой доклад с традиционного хамства и искажения фактов. А завершил угрозами в советском стиле.

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Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратил внимание на некорректное поведение российского дипломата.

Документ разработала Украины, еще 39 государств выступили соавторами.

Среди прочего речь идет о российской политике насильственного изменения демографии Крыма – Москва, нарушая Женевские конвенции, переселяют на полуостров своих граждан из материковой части. По последним данным, таких в Крыму уже 140 тыс. Это отмечали во время выступлений представители стран, которые поддержали резолюцию.

В новой редакции сохранилась и норма, внесенная на противодействие попыткам России убедить мир, что Крым – это русская земля.

Нынешняя версия основывается на “крымских” резолюциях, принятых в 2016 – 2018 годах. Далее, по процедуре, проект документа будет рассмотрен на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре. После этого постановление вступит в силу. Также до конца года ассамблея рассмотрит еще одну резолюцию, которая будет касаться милитаризации Россией оккупированного полуострова. Главная цель – заставить Кремль вывести все свои вооруженные силы из Крыма и прекратить оккупацию.

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