Несмотря на отмену льгот: на Закарпатье заработали почти 300 млн грн на растаможке авто

Через Закарпатскую таможню активно завозят в Украину автомобили на европейских номерах, несмотря на отмену льгот, которые действовали почти три месяца. В течение июля таможня заработала почти 300 млн грн. Деньги пошли в госбюджет.

В прошлом месяце из-за пунктов пропуска на территорию Закарпатья из стран Европы ввезено почти 12 тыс. автомобилей.

— Начиная с 1 июля восстановился механизм налогообложения транспортных средств на общих основаниях. Сейчас во время таможенного оформления гражданам в установленном законом порядке начисляются таможенные платежи – таможенная пошлина, акцизный налог и налог на добавленную стоимость, — говорит заместитель начальника таможенного поста Ужгород-грузовой Закарпатской таможни Кристина Герасимюк.

С 5 апреля по 30 июня украинцы могли растаможивать авто без уплаты налогов, но с 1 июля депутаты отменили льготы. Нулевой растаможкой воспользовались десятки тысяч граждан.

Через таможенные посты только на территории Закарпатья завезли почти 19 тыс. авто. В целом за тот период бюджет недополучил почти 2,5 млрд грн.

Впрочем, период нулевого растаможивания позволил украинцам купить авто по доступной цене. Большинство ввезенных машин стоимостью до $5 тыс. Такая же тенденция сохранилась в июле. Правда с отменой льгот поток автомобилей уменьшился в десять раз.

Часть растаможенных в июле — так называемые доезжающие авто. Машины, завезенные на территорию Украины, которые не успели воспользоваться льготами. А еще – электромобили, поскольку на них минимальный платеж за растаможку.

Растаможивать автомобили из Европы помогают таможенные брокеры.

– Всегда у нас один пакет документов. Машина должна быть снята с учета. То есть, техпаспорт транзитный производится. Делается договор покупки-продажи. Выставляется предварительная декларация. И ввозимое транспортное средство. И здесь уже после прохождения сертификации растаможивается, – говорит таможенный брокер Георгий Бачинский.

Оформление таможенной декларации на внутренней таможне требует считанных часов. Если заявитель имеет полный пакет документов, вся процедура длится до трех дней. Чтобы полностью легализовать ввезенный автомобиль, его еще нужно зарегистрировать в сервисном центре МВД и поставить на украинские номера.

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