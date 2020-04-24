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Факты / Видео / Украина

Попутками, велосипедом и пешком. Как добираются на работу в Черкассах

Уже месяц как карантин парализовал работу общественного транспорта в Черкассах. Спецрейсы работают только для медиков и персонала нескольких предприятий. Но работники аптек, продуктовых магазинов, соцслужб, почты должны ходить на работу. И достается туда кто как может.

С сегодняшнего (24 апреля) дня общественного транспорта на дорогах Черкасс все же стало больше.

Транспорт не ходит, а на работу надо. Десятки организаций, которым разрешено и они должны работать, оказались в тупике. Иван — работник аптеки в центре города, живет на окраине. Говорит, выручает велосипед, двадцать минут дороги и на работе, хорошо, что сейчас потеплело.

Отсутствие транспорта беда, говорит аптекарша. Часть сотрудники которые живут в окрестных селах, вынуждены были идти в отпуск за свой счет. Легче тем, у кого велосипед.

Факты ICTV ранее писали о том, что перевозчики требовали повысить стоимость проезда.

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