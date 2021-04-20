Ранение школьника в тире в Черкассах: полиция рассматривает несколько версий
Правоохранители расследуют дело о ранении подростка в тире в Черкассах. 14-летний мальчик получил пулевое ранение в голову, сейчас полиция выясняет, был ли в это время рядом с ним тренер.
По предварительной версии, ребенок пришел на занятие по стрельбе. Тренер якобы вышел в оружейную комнату.
В Нацполиции Черкасской области рассматривают несколько версий, в том числе незаконное обращение с оружием или боеприпасами.
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Пострадавший подросток сейчас находится в больнице, его состояние тяжелое.
Тир на договорных условиях работает на территории городской гимназии и имеет все соответствующие лицензии. Тренера, который работал с мальчиком, сейчас отстранили.
Ранение подростка в Черкассах
В Черкассах на занятии по стрельбе девятиклассник получил пулевое ранение в голову.
Трагедия произошла в тире Детско-юношеской спортивной школы №2, расположенной в помещении Черкасского городского гимназии №9.
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