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Ранение школьника в тире в Черкассах: полиция рассматривает несколько версий

Правоохранители расследуют дело о ранении подростка в тире в Черкассах. 14-летний мальчик получил пулевое ранение в голову, сейчас полиция выясняет, был ли в это время рядом с ним тренер.

По предварительной версии, ребенок пришел на занятие по стрельбе. Тренер якобы вышел в оружейную комнату.

В Нацполиции Черкасской области рассматривают несколько версий, в том числе незаконное обращение с оружием или боеприпасами.

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Пострадавший подросток сейчас находится в больнице, его состояние тяжелое.

Тир на договорных условиях работает на территории городской гимназии и имеет все соответствующие лицензии. Тренера, который работал с мальчиком, сейчас отстранили.

Ранение подростка в Черкассах

В Черкассах на занятии по стрельбе девятиклассник получил пулевое ранение в голову.

Трагедия произошла в тире Детско-юношеской спортивной школы №2, расположенной в помещении Черкасского городского гимназии №9.

Подробнее о ранении подростка в Черкассах читайте на Фактах ICTV.

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