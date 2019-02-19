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Порошенко обратился к генсеку ООН относительно освобождения украинских моряков

Президент Украины Петр Порошенко подписал письмо-обращение к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу относительно освобождения украинских моряков из плена и пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть наших ребят домой.

Глава государства подчеркнул, что на международном уровне ставит этот вопрос и призывает лидеров мира помочь – немедленно освободить моряков и вернуть наши катера домой, а также обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

Сегодня Петр Порошенко полетит в Нью-Йорк, где по настоянию Украины запланированы дебаты в Генассамблее ООН о состоянии дел на оккупированных территориях.

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Ранее журналисты сообщали, что дипломаты ЕС договорились о введении санкций против России из-за ее агрессии в Азовском море. Они должны заморозить активы восемь человек, причастных к задержанию моряков.

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