Порошенко сегодня продолжат избирать меру пресечения

Пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко сегодня должны избрать меру пресечения по делу о государственной измене.

Заседание в Печерском районном суде Киева начнется в 14.00.

Предыдущее заседание состоялось 17 января и продолжалось до поздней ночи. Однако решение о мере пресечения Порошенко суд так и не принял.

Как известно, пятого президента подозревают в незаконной поставке угля с оккупированных территорий Донбасса. Нанесенный государству ущерб следствие оценивает в 200 млн грн.

Уголовное производство касается схемы поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию в 2014-2015 годах и содействия террористическим организациям “Д/ЛНР”.

В декабре прошлого года Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и о содействии деятельности террористических организаций (ч. 1 ст. 258-3 УКУ). Следствие утверждает, что политик своими действиями поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей главарей “Д/ЛНР”.

Сам Порошенко такое обвинение называет политическим преследованием оппозиции.

Прокуратура настаивает на аресте пятого президента на два месяца с альтернативой залога в один миллиард гривен и запретом выезжать из Киева.

Сторонники Порошенко планируют акцию под зданием суда.

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