Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Политика

Порошенко сегодня продолжат избирать меру пресечения

Петро Дем'янчук

Пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко сегодня должны избрать меру пресечения по делу о государственной измене.

Заседание в Печерском районном суде Киева начнется в 14.00.

Предыдущее заседание состоялось 17 января и продолжалось до поздней ночи. Однако решение о мере пресечения Порошенко суд так и не принял.

Как известно, пятого президента подозревают в незаконной поставке угля с оккупированных территорий Донбасса. Нанесенный государству ущерб следствие оценивает в 200 млн грн.

Уголовное производство касается схемы поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию в 2014-2015 годах и содействия террористическим организациям “Д/ЛНР”.

В декабре прошлого года Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и о содействии деятельности террористических организаций (ч. 1 ст. 258-3 УКУ). Следствие утверждает, что политик своими действиями поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей главарей “Д/ЛНР”.

Сам Порошенко такое обвинение называет политическим преследованием оппозиции.

Прокуратура настаивает на аресте пятого президента на два месяца с альтернативой залога в один миллиард гривен и запретом выезжать из Киева.

Сторонники Порошенко планируют акцию под зданием суда.

Читайте
Подозрение Порошенко: в чем обвиняют и какое наказание ему грозит

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Возвращение Порошенко и угроза вторжения РФ: главные темы Свободы слова на ICTV
Возвращение Порошенко и угроза вторжения РФ: главные темы Свободы слова на ICTV
Чтобы не выиграл Путин – Рахманин об обострении внутреннего противостояния в Украине
Чтобы не выиграл Путин – Рахманин об обострении внутреннего противостояния в Украине
Заседание по мере пресечения Порошенко перенесено на 19 января
Заседание по мере пресечения Порошенко перенесено на 19 января
В Печерском суде избирают меру пресечения для Порошенко
В Печерском суде избирают меру пресечения для Порошенко
Суд наложил арест на имущество экс-министра энергетики Демчишина
Суд наложил арест на имущество экс-министра энергетики Демчишина
Экс-министр Демчишин находится в международном розыске по делу об угле из ОРДЛО – ГБР
Экс-министр Демчишин находится в международном розыске по делу об угле из ОРДЛО – ГБР
Порошенко вернулся в Украину рейсом из Варшавы
Порошенко вернулся в Украину рейсом из Варшавы
Суд назначил избрание меры пресечения Порошенко в день его приезда
Суд назначил избрание меры пресечения Порошенко в день его приезда
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка