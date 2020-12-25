Пустые храмы и центральные площади: как празднуют Рождество в Польше

В начале декабря во всех крупных городах Польши всегда зажигали городские елки и открывали праздничные ярмарки. Но в этом году решили подождать лучших времен, и планируют открыться, когда отменят ограничения. В некоторых городах заработали виртуальные Рождественские ярмарки.

Поэтому мэр Кракова попросил поддержать местных предпринимателей и покупать у них подарки близким через интернет.

— Этот год и эти праздники будут совсем иными, чем это было в прошлом году. Это исключительное время, когда мы не можем быть даже со своими близкими. Желаю всем, чтобы мы вышли из этой ситуации с крепкой силой духа и желанием побороть препятствия связанные с коронавирусом, – отметил мэр Кракова Яцек Майхровский.

Поляки в этом году пытаются ограничить свои традиционные прогулки и посещение родных на Рождество. Понимают, что здоровье и борьба с пандемией сейчас важнее.

С 28 декабря польское правительство вводит еще больше ограничений. До 17 января снова закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Рождество в Испании

Не улучшается ситуация с коронавирусом и в Испании. Поэтому Рождество там вынуждены праздновать также не так как в прошлом году. Власти страны вводят все более жесткие ограничения.

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