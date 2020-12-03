Спасение во время пандемии: как Колыбели надежды помогают преждевременно рожденным

В рамках программы Колыбели надежды Фонда Виктора Пинчука неонатологи обсудили, как спасти преждевременно рожденных детей во время пандемии Covid-19.

Конференцию впервые проводили в онлайн-формате. Обычно, на событие собираются неонатологи со всего мира. В этом году на мероприятие зарегистрировалось до тысячи медиков.

Особенно актуальными были вопросы разлучать или нет маму с младенцем, если женщина больна коронавирусом, и как уберечь от заражения медиков.

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Украинские специалисты уже отметили, что в период пандемии такие мероприятия крайне необходимы, чтобы обменяться опытом, ведь вирус новый.

Кроме того, в Украине преждевременно рождается почти 20 тыс. детей ежегодно. Выходить их с 2006 года помогает программа Колыбели надежды. В государственных учреждениях по всей Украине Фонд Виктора Пинчука открыл 35 специализовних центров, где спасли уже более 55 тыс. детей.

Как долго выхаживают преждевременно рожденных детей и как правильно за ними ухаживать, можно прочитать в нашем материале.