Спасение рыбы в Николаеве: инспекторы создают искусственные нерестилища и заселяют мальков

На Николаевщине ранее был осетр, а сейчас редкость – карп и судак. Реки захламлены и грязные, массово орудуют браконьеры. Местные рыбинспекторы вынуждены не только ловить преступников, но и собственноручно создают искусственные нерестилища и заселяют мальков. Потому что с такими темпами скоро и вовсе не станет рыбы.

На Николаевщине в традиционную уху все чаще кладут не местное рыбу, а заселенцев-карасей. Вид приспособился к грязной воде, недостатку кислорода, уничтожению нерестилищ браконьерами.

Ингул – нерестовая река. Здесь щука, тарань, лещ, судак откладывают оплодотворенную икру в плавнях. Но в большинстве подобных мест браконьеры сожгли тростник, поэтому из сосновых веток рыбинспекторы создают искусственные нерестилища. На реках области их уже почти 6 тыс.

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Из-за нереста на реках Южный Буг и Ингул до июня запрещено ловить рыбу. Для браконьеров нет закона, под Новой Одессой они поставили сетку поперек пролива до нерестилища. Такие случаи выявляют несколько раз в день.

Углубление Югобужского лимана уничтожает традиционные места нереста, стоки и свалки загрязняют воду, а удобрение на полях подкармливают местную растительность. Она гниет, забирает кислород из воды, и рыба погибает от удушья.

Разрешенные лимиты на промышленное рыболовство ежегодно уменьшают. Зато за счет государства и рыбаков в реку запускают судака, толстолобика, белого амура и карпа. Они очищают водоемы от растений. Рыбные запасы сокращаются везде, поэтому местные специалисты настаивают на искусственном разведении.

К слову, коктейль из фекалий. Во что превратили водоемы в Николаеве.

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