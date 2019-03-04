Посейдон-19: как проходят учения НАТО в Черном море
В Черном море, у берегов Румынии, начались военные учения НАТО Посейдон-19.
Участие в них принимают более 1100 воинов, 10 румынских военных кораблей, по одному – из Болгарии, Германии, Испании и Турции, а также боевые вертолеты и самолеты.
Смотрите: Съесть скорпиона и выпить кровь кобры: военные учения в Таиланде
Альянс отрабатывает взаимодействие между судами на фоне нестабильности в регионе, порожденной, в частности, российской агрессией против Украины. Продолжится обучение до субботы.
К слову, ВСУ провели учения возле оккупированного Крыма.
2019-03-04
Теги: Военные учения, НАТОЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.