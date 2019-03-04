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Посейдон-19: как проходят учения НАТО в Черном море

В Черном море, у берегов Румынии, начались военные учения НАТО Посейдон-19.

Участие в них принимают более 1100 воинов, 10 румынских военных кораблей, по одному – из Болгарии, Германии, Испании и Турции, а также боевые вертолеты и самолеты.

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Альянс отрабатывает взаимодействие между судами на фоне нестабильности в регионе, порожденной, в частности, российской агрессией против Украины. Продолжится обучение до субботы.

К слову, ВСУ провели учения возле оккупированного Крыма.

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