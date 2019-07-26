Поврежденные кусты и выломанные лавки: массовые акты вандализма в Харькове

В Харькове не успели открыть сад Шевченко после реконструкции, как охрана уже зафиксировала несколько десятков мелких хулиганств. Большинство из хулиганов, конечно, нетрезвые, и задерживать их охранники не имеют права, а пока приедет полиция – преступники убегают.

Декоративное озеро в обновленном саду Шевченко. Его неделю как открыли, а искупаться в нем успели несколько десятков человек.

Самая большая беда – вандалы в первую ночь после открытия сада украли 5 форсунок для полива газонов, сломали столб для освещения, разрисовали гранит, повредили кусты и деревья и пытались украсть лебедей.

Вредят по всему городу – в сквере Коцюбинского подростки сломали скамейки и сбросили их в чашу фонтана, а еще – фонарь в метро. Молодые люди головой пытались разбить рекламный ситилайт, разрисовывают дома, ломают мусорные баки.

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В Харькове пытаются реализовать теорию разбитых окон. Два года назад сюда наведался бывший мэр Нью-Йорка – Рудольф Джулиани. Он – успешный реализатор теории, содержание которой – разбитое окно может вылиться в уголовное преступление, если его немедленно не застеклить. Ведь вскоре будет разбито второе, помещение облюбуют злоумышленники и преступление – не за горами.

Но кроме коммунальщиков должны работать и правоохранители – наказывать надо даже за мелкое хулиганство. Пока же в Украине полиция не хочет возиться с мелкими нарушителями – это долго и часто неэффективно. То, что в Америке занимает несколько часов, в Украине может растянуться на недели.

Уже в следующем году в Украине заработает Институт уголовных проступков, который должен упростить досудебное расследование незначительных нарушений и преступлений, за которые предусмотрено заключение. Расследовать их нужно будет максимум за трое суток.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Крыму вандалы разбили памятник погибшим на войне крымским татарам.

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