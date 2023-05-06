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Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город

Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.

А еще, несмотря на террористические обстрелы, в Гуляйполе добросовестно работают коммунальщики, с риском для жизни пытаясь после очередного взрыва спасти хотя бы часть какого-нибудь сооружения.

На школьном дворе последствия авиаудара – огромная воронка. В здание, по словам мэра, прилетает не в первый раз. Но строение отчаянно пытаются спасти. Рядом – изуродованный обстрелами детсад. Коммунальщики там прикрывают окна.

Как отмечают коммунальщики, в Гуляйполе повреждены фактически все здания. Но, несмотря на это, жители города отмечают, что россиянам гуляйпольцев не сломать

Война в Украине, Запорожская область
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