Повреждены несколько ТЭС и ГЭС: Укрэнерго о масштабах повреждений и ситуации со светом

Масштаб повреждений в результате ракетных обстрелов критической инфраструктуры Украины 10 февраля — значителен.

Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. Единственные новости в разговорной студии с Яной Брензей.

— Россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций, причем в момент, когда мы набрали хороший ход в восстановлении наших генерирующих мощностей. Думаю, люди заметили, что, несмотря на высокие низкие температуры за окном, графики отключения в большинстве областей соблюдались, — сказал он.

По словам Кудрица, сегодняшняя атака немного скорректировала планы по возобновлению генерации, но он добавил, что “катастрофы не произошло”.

— Россиянам не удалось достичь своей цели – нанести длительный блекаут всей нашей энергосистемы, чтобы нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Сейчас энергетики чинят то, что повреждены и включают объекты, которые были отключены во время атаки.

— По моим прогнозам, в силу того, что мы все же восстановим определенные объемы генерации и того, что мы приближаемся к выходным, где потребление меньше и будет потепление, у нас будет стабильная и контролируемая ситуация в энергосистеме. Я осторожно спрогнозирую, что в некоторые часы суток у нас не будет лимитов потребления, — добавил Кудрицкий.

То есть это означает, что в некоторые часы суток вообще не будет отключений. Кудрицкий назвал это “лучшим ответом россиянам на варварские обстрелы”.

Также он добавил, что “призрак блекаута по Украине не ходит”, но теоретическая возможность такого события всегда сохраняется. Впрочем, пока каких-либо причин для опасений нет – ситуация, по его словам, контролируемая.

Напомним, учитывая ночные пуски, по состоянию на 11:30 10 февраля Россия выпустила 71 ракету по объектам критической инфраструктуры Украины.

В Воздушных силах Украины сообщили, что ликвидировали 61 вражескую ракету и пять дронов противника.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.