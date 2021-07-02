Разорванные конечности: в Днепропетровской области охранник пляжа натравил пса на людей

В селе Елизаветовка Днепропетровской области охранник частного пляжа спустил на местных жителей служебного пса.

У пострадавшего Эдуарда Горденко –перекушенные сухожилия, ладонь, вследствие чего обездвижена рука, и глубокая рана на бедре. Его сестра – тоже вся в синяках.

Конфликт произошел, когда компания пляжников пыталась пройти к воде. Люди утверждают, что местных всегда бесплатно пускали на территорию несмотря на то, что она частная и вход туда – платный. Однако три недели назад на этом месте появилась охрана и блок-пост.

По словам пострадавших, после словесного конфликта с охранником, тот стащил намордник с ротвейлера и спустил его с поводка.

Эдуард Горденко уверяет: их компания вела себя прилично, никого не провоцировала, но не скрывает – все употребляли алкоголь, потому что пришли на пляж после празднования дня рождения.

Не увидела агрессивных действий со стороны пострадавших и юрист Мария Биленко, которой показали видео, на которое попал момент конфликта.

А вот охранник, замечает она, превысил свои полномочия.

– В соответствии с законом об охранной деятельности использование служебных собак и спецсредств в общественных местах запрещено. Это лишь привилегии кинологической службы полиции, – поясняет адвокат.

Факт нападения собаки на человека зафиксировали прибывшие на место патрульные полицейские. За нанесенные травмы виновнику грозит штраф или до года исправительных работ.

Однако директор охранной службы Александр Сторожко своего подчиненного защищает. Говорит: тот снял с собаки намордник, потому что чувствовал, что произойдет нападение. Поэтому его фирма также решила судиться.

Администрация пляжа никаких комментариев до завершения расследования давать не желает.

Фото: Depositphotos

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