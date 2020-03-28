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Распространение инфицирования по Украине и люди на самоизоляции — коронавирус в Украине

В Киеве за сутки диагностировали 19 случаев заболевания. Инфицированы 10 мужчин в возрасте от 25 до 54 лет и 9 женщин почти такого же возраста. 17 киевлян госпитализировали, еще двое находятся на самоизоляции под наблюдением специалистов.

Всего в Киеве больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом — 74 человека. На Тернопольщине только в одном районе заболели 36 жителей, из них 21 — медработники.

В то же время есть и положительные новости — после пяти пациентов, которые выздоровели в Черновицкой области, вирус поборола женщина в Запорожье. Все детали ситуации в Украине в сюжете Оксаны Худицкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украина противостоит коронавирусу.

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