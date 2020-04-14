Ослабление карантина в Украине: от чего зависит и пример Европы

Будут ли ослаблен карантин, украинское правительство будет решать ближе к 24 апреля. Все зависит от того, пройдем ли мы экзамен на празднование Пасхи в условиях пандемии Covid-19.

Между тем некоторые страны, к примеру, Китай и Австрия уже начинают ослаблять ограничения.

Карантин крайне необходим для борьбы с коронавирусом, однако задержки с выходом из особого режима может обвалить экономику. Поэтому государства должны тщательно проанализировать все риски и иметь различные варианты возвращения к привычной жизни.

По мнению немецкого эпидемиолога Александра Кекуле легче переносят Covid-19 20-30-летние. Поэтому именно они должны первыми выйти из карантина и начинать поднимать экономику.

Кекуле предлагает странам, где будет существенный спад заболеваемости постепенно открывать детсады и школы, а молодые будут работать. Разделяют такой подход и представители украинского бизнеса.

О смягчении ограничений уже рассуждают в некоторых странах. В частности, Австрия будет снимать ограничения плавно. Сначала откроют учебные заведения, затем те предприятия, где нет большого скопления людей, к примеру, строительство или небольшие магазинчики. И это, приведет к новой волне заболевания, убеждены международные обозреватели.

Факты ICTV ранее писали о том, что нужно знать про карантин в Украине.

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