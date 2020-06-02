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Факты / Видео / Украина

Ослабление карантина: какие правила действуют в спортзалах и фитнес-центрах

В рамках третьего этапа ослабления карантина в Украине накануне получили возможность открыться спортзалы, фитнес клубы и бассейны. Многие украинцы ждали этого с нетерпением. Спортивные учреждения заработали по новым правилам.

В спортзалах проводят температурный скрининг, посетители должны быть в масках и с дистанцией. К тому же фитнес бары теперь не работают, а полотенца посетителям не выдают. Беговые дорожки в кардио-зоне доступны только через одну, все это для дистанции между посетителями.

Тренеры советуют начинать занятия постепенно, для того чтобы вначале не перегружаться. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, что с 1 июня в Украине стартовал третий этап выхода страны из карантина. В Украине открываются детские сады и фитнес-центры, начинает работу железнодорожный транспорт.

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