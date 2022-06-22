Пост для аукциона писал с укрытия: что из своей военной амуниции продает Тарас Тополя

Лидер группы Антитела, а сейчас еще и парамедик Тарас Тополя рассказал о собственном аукционе, а также поделился, есть ли у него вдохновение во время войны.

21 июня Тарас праздновал 35-летие. Говорит, был на службе на дежурстве. Все прошло в обычном режиме.

— К сожалению, были раненные, были погибшие. Делали все, что от нас зависило в том месте, где мы служим. После смены вечером собрались с группой и с друзьями из Харькова, которые с нами служат. Немного отпраздновали, — поделился Тарас.

В день рождения он объявил об аукционе собственной военной амуниции. Говорит, пост, который опубликовал в Instagram, писал ночью с укрытия. Взял с собой на позицию вещи, словил интернет и обнародовал.

— Собираем на нужды ВСУ и на нужды нашего 130-го батальона, а они всегда есть. Как минимум — связаны с автомобильной техникой. Она выходит из строя, ломается, она у нас очень старая. Решил выставить свои вещи, им на замену я уже подыскал новые — шлем, перчатки. А эти отдать людям, которым это интересно. Выбирать будем рандомно, — сказал Тополя.

На аукцион артист выставил — перчатки, баллистические очки, шлем и нож. Все предметы прошли определенный период войны.

Также он признался, вдохновения на творчество сейчас нет, но некоторые вещи нужно делать вынужденно, например, придумывать в голове английские тексты, переводы.

— Все это в далеких планах на когда-то, но нужно делать уже сейчас. Хотя записывать в студии возможности нет, — поделился Тарас.

Говорит, все будет, но всему свое время.

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