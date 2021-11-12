Постоянные пробки и хаос: как закрытие Бессарабского проезда повлияло на Киев

Недавно часть Бессарабки в Киеве сделали пешеходной зоной. Речь идет об улице Бессарабского проезда, которая выводит поток машин на улицу Крещатик и бульвар Тараса Шевченко. И хотя эта улица заметно увеличивает нагрузку на соседние дороги, 9 ноября ее открыли для пешеходов водителям придется менять маршрут. Через 3 дня Факты ICTV узнавали, есть ли положительные изменения такого решения.

Бессарабская площадь – один из самых загруженных транспортных узлов Киева, который пропускает около 25 тыс. автомобилей в сутки. Благодаря новому подходу и перераспределению уличного пространства площадь из постоянно перегруженного транспортного узла наконец-то превратится в более удобное и комфортное пространство для всех участников движения.

И сейчас вокруг Бессарабки новая проблема. Из-за закрытия проезда, центр по несколько раз в день останавливается. Ибо теперь водителям, чтобы проехать на улицу Бассейну, нужно возвращать на Большую Васильковскую. Нагрузка на соседние улицы увеличилась вдвое. В результате – постоянные пробки.

— Везде стоят автомобили в пробках. Я не понимаю зачем это, – рассказывает водитель Александр.

Не понимают таких новшеств и транспортные эксперты. Говорят, власти должны не закрывать Бессарабский проезд, а просто убрать там парковку — это помогло бы увеличить пропускную способность втрое. А перекрытие одной улицы автоматически влечет коллапс по всему центру города.

– Это неправильная организация дорожного движения. Люди начитавшихся книг о европейском опыте хотят ввести его у нас. Но нагрузка авто на инфраструктуру не такая, как в Европе. Там все ездят на общественном транспорте, потому что он двигается четко по графику, – рассказывает транспортный эксперт Алексей Павловский.

В Киеве общественный транспорт еще не совсем развит и количество машин больше, чем в Европе. Но предполагают: столичные власти, вероятно, хотят пошагово превратить центр города в пешеходную зону. Однако полной транспортной и дорожной концепции в КГГА не анонсируют. Так же и не комментируют, зачем перекрыли Бессарабский проезд.

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