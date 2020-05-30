Постоянно под прицелом вражеских снайперов. В каких условиях ВСУ держат фронт на Донбассе

Самое главное, что нужно знать, находясь на передовой — это то, что жизнь может оборваться мгновенно. Российские боевики работают снайперскими группами.

Когда враг видит ошибку нашего военнослужащего, который выставил как минимум голову, а иногда может выставить и половину туловища — то снайпер сразу пытается поразить свою цель.

К тому же сейчас наступил сезон для подхода диверсионных групп, так называемая зеленка. Благодаря тому, что враг очень близко за посадкой, наши защитники говорят, что ночью слышно все, что происходит на вражеской стороне.

Впрочем, наши украинские военнослужащие готовы к любому сценарию. Подробнее в сюжете Владислава Круглова.

Напомним, малый бронированный артиллерийский катер Никополь восстановили на Николаевском судостроительном заводе и передали Военно-морским силам Украины.

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