Постковидный синдром: какое серьезное осложнение самое распространенное в Украине

После Covid-19 каждый 10-й пациент имеет осложнения. Чаще это сердечно-сосудистые и психоэмоциональные болезни и почечная недостаточность. Причем во время этой волны проблемы с почками вышли на первое место — 20% пациентов уже с первых дней инфицирования срочно нуждаются в диализе.

– Вот в коридоре лежат десять человек, – рассказывает заместитель медицинского директора ОКЛ им. Мечникова Ирина Китовая. — Пациенты из разряда тяжелых становятся критическими и, к сожалению, большой процент таких погибает.

Реанимация, которая должна вместить не более 15 пациентов, сейчас перегружена вдвое. Причем здесь люди с осложнениями – с сердечно-сосудистой или почечной недостаточностью.

Именно почечная недостаточность стала главной проблемой этой волны пандемии. В настоящее время каждый пятый реанимационный пациент требует острого диализа и заместительной терапии.

– Самое печальное, что мы, диализные больные, не можем находиться дома, ездим в транспорте трижды в неделю на диализ, а это большой риск, – говорит пациент отделения диализа Александр Фролов.

Александр почти полжизни на диализе. Он также тяжело переболел коронавирусом.

Почечная недостаточность, как разновидность постковидного синдрома, опасна прежде всего тем, что из организма не выводятся токсины, а следовательно, за довольно короткое время начинают страдать и другие органы.

– Трудно судить о степени поражения почек, но проявления почечной недостаточности ярко выражены и могут привести к смерти, – сказала заведующая реанимационным отделением №1 ОКЛ им. Мечникова Валентина Лесничая.

Статистика неутешительная — каждый 10-й выздоровевший пациент имеет серьезные осложнения.

— Пока нет протоколов лечения постковидного синдрома, и сегодня врачи еще раз столкнулись с проблемой, которая для многих людей неразрешима, — сообщил генеральный директор ОКЛ им. Мечникова Сергей Рыженко. – Думаю, в будущем будут открываться отделения, которые будут принимать эту категорию пациентов.

По сравнению с прошлой волной эпидемии, сейчас пациентов, которые попадают сразу в реанимацию, в разы больше. Поэтому врачи еще раз призывают украинцев не подвергать себя риску и как можно быстрее вакцинироваться!

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