Пострадает Беларусь: чем грозит Минску разрыв торговых отношений с Украиной

Отношения Украины и Беларуси дали очередную трещину. С 9 июня северная страна-соседка ограничивает ввоз украинских товаров на свою территорию.

Под лицензирование попали 15 товарных позиций, в частности: соки, пиво, сельхозтехника, мебель, а также кондитерские изделия.

Украинские производители сладостей отмечают, что белорусское лицензирование фактически означает запрет на экспорт.

Таким образом отечественные производители понесут миллионные убытки.

— Экспорт в Беларусь – это проблема не только крупных компаний, но и предприятий поменьше. Именно они больше всего почувствуют этот удар, поскольку невозможно быстро переориентировать рынок сбыта, — заявил президент ассоциации Укркондпром Александр Балдинюк.

Удар по основным экспортным позициям стал слишком жестким ответом на высокие спецпошлины для белорусских автобусов и грузовых машин.

В прошлом году такие же спецпошлины были установили на белорусские изделия из металла.

Беларусь в ответ выдвинула ультиматум: либо Киев снимает ограничения со своей стороны, либо Минск вводит ответные меры.

В Минэкономики Украины пока не придумали решение этого вопроса. В ведомстве считают, что решение Минска — это обида самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на критику со стороны украинской власти.

— Если бы не политический контекст эта ситуация была бы довольно рабочей и урегулировалась на рабочем уровне. До последнего времени Беларусь пыталась быть прагматичной, потому что они на 2,5 миллиарда продают сюда продукцию, — заявил заместитель министра развития экономики Тарас Качка.

Отметим, в прошлом году товарооборот Украины с Беларусью составил $4,5 млрд, при этом импорт в Украину достигал 3 млрд, тогда как в Украину поехало вдвое меньше товара.

Больше всего белорусы продают нам нефтепродукты и газ, а также удобрения и сельхозтехнику.

В свою очередь Украина экспортирует грузовые вагоны, лекарства, тару из пластмассы, а также бумагу.

Для белорусов наш рынок важнее — потому что для них мы вторые после России, а вот для нас Беларусь – лишь седьмая.

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