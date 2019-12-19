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Пострадавшим от обрушения дома в Дрогобыче купят новое жилье

Пострадавшим от обрушения дома в Дрогобыче должны приобрести 59 квартир. Об этом сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Василий Лозинский.

Сейчас, по словам Лозинского, ожидают согласования всех данных.

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Напомним, 28 августа этого года в 4-этажном жилом доме Дрогобыча Львовской области произошел обвал. Погибли 8 человек.

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