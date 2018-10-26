Выстрелами оборвали проводную связь: враг оставил Авдеевку без телефона

Коварный огонь из всех возможных видов вооружения. Накануне наши журналисты стали свидетелями ночного боя с врагом. Наемники ударили по Авдеевской промзоне. И оборвали проводную связь.

Автоматы, пулеметы, автоматические станковые гранатометы. Под лунный свет завязались стрелковые дуэли. Если раньше, пользуясь туманами, было видно, как террористические войска подтянулись на передовые позиции, но огонь не открывали. То ночью со стороны противника заработал весь спектр вооружения.

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Кажется, боевики только и ждали, когда армейцы выйдут с окопов чтобы восстановить линии связи и начали накрывать участок поражения с автоматического станкового гранатомета, а дальше добавили и ручной противотанковой гранатомет. С места обстрела армейцам удалось выйти невредимыми, и чтобы восстановить связь, военные взялись тушить огневые точки противника.

Ранее бойцы ООС рассказали об атаках боевиков и о их тактике.

Опубликовано Октябрь, 26 в 14:53



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