Посттравматические синдромы и обострение хронических болезней: состояние здоровья освобожденных пленников
Все освобожденные из плена боевиков украинцы проходят медицинское обследование. 64 гражданских в больнице Феофания. Двенадцать военнослужащих доставили в госпиталь.
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Каждый из накануне освобожденных пленников, находящихся на лечении в Феофании, имеет посттравматический синдром, обострение хронических болезней и нуждаются в помощи стоматологов. Но несмотря на это, каждый из них стремится встретить новогодние праздники в семейном кругу.
О состоянии здоровья вчерашних пленных узнавал Константин Мельников.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как мир поздравлял Украину с возвращением пленных.
2019-12-30
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