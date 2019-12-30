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Факты / Видео / Украина / Общество

Посттравматические синдромы и обострение хронических болезней: состояние здоровья освобожденных пленников

Все освобожденные из плена боевиков украинцы проходят медицинское обследование. 64 гражданских в больнице Феофания. Двенадцать военнослужащих доставили в госпиталь.

Читайте: Нервный день для всей Украины. Как проходил обмен пленными

Каждый из накануне освобожденных пленников, находящихся на лечении в Феофании, имеет посттравматический синдром, обострение хронических болезней и нуждаются в помощи стоматологов. Но несмотря на это, каждый из них стремится встретить новогодние праздники в семейном кругу.

О состоянии здоровья вчерашних пленных узнавал Константин Мельников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как мир поздравлял Украину с возвращением пленных.

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