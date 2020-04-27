Постепенное ослабление ограничений: как Европа будет выходить из карантина

Количество жителей планеты, заразившихся коронавирусом, приближается к трем миллионам. Жертвами болезни уже стали 206 544 человека. Вылечились гораздо больше — практически 866 тыс. Несмотря на борьбу с пандемией, западные страны разрабатывают планы выхода из экономического кризиса. А некоторые уже с этой недели начнут их реализацию, постепенно ослабляя карантинные мероприятия.

В Италии позволят поездки внутри страны между отдельными регионами, посещать парки и отменят запрет на посещение похорон. С 18 мая откроют музеи и главные исторические достопримечательности. А с 1 июня начнут работу бары и рестораны. Готовятся открыть заведения общественного питания и в Испании. Для безопасности там построят прозрачные перегородки между столиками. Подробнее в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в штате будут тестировать на коронавирус прямо в аптеках.

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