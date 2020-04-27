Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Постепенное ослабление ограничений: как Европа будет выходить из карантина

Количество жителей планеты, заразившихся коронавирусом, приближается к трем миллионам. Жертвами болезни уже стали 206 544 человека. Вылечились гораздо больше — практически 866 тыс. Несмотря на борьбу с пандемией, западные страны разрабатывают планы выхода из экономического кризиса. А некоторые уже с этой недели начнут их реализацию, постепенно ослабляя карантинные мероприятия.

В Италии позволят поездки внутри страны между отдельными регионами, посещать парки и отменят запрет на посещение похорон. С 18 мая откроют музеи и главные исторические достопримечательности. А с 1 июня начнут работу бары и рестораны. Готовятся открыть заведения общественного питания и в Испании. Для безопасности там построят прозрачные перегородки между столиками. Подробнее в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в штате будут тестировать на коронавирус прямо в аптеках.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Из-за вспышки коронавируса в Почаевской лавре переполнена местная больница
Из-за вспышки коронавируса в Почаевской лавре переполнена местная больница
У 11 пограничников подтвердили коронавирус
У 11 пограничников подтвердили коронавирус
Еще 20 семинаристов Киево-Печерской лавры заболели Covid-19
Еще 20 семинаристов Киево-Печерской лавры заболели Covid-19
Паузу в теннисном сезоне продлят до августа — Marca
Паузу в теннисном сезоне продлят до августа — Marca
Больше, чем в Китае: Россия за сутки зафиксировала более 6 тыс. новых случаев Covid-19
Больше, чем в Китае: Россия за сутки зафиксировала более 6 тыс. новых случаев Covid-19
Мэр Львова инициирует открытие продуктовых рынков
Мэр Львова инициирует открытие продуктовых рынков
Открыть рынки и магазины: мер Ивано-Франковска просит ослабить карантин
Открыть рынки и магазины: мер Ивано-Франковска просит ослабить карантин
На Херсонщине не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом
На Херсонщине не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка