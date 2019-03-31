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Усиленные меры безопасности и военные патрули. Как голосуют на Донбассе

На Донбассе выборы стартовали вовремя, как и по всей Украине. На 8 утра в городе Курахово Донецкой области, пришло уже несколько десятков человек. Пока информации о чрезвычайных инцидентах не поступало. Но выборы на Донбассе имеют свою специфику, ведь под боком у людей война.

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Окружная избирательная комиссия к которой относится УИК Курахово расположена в считанные километрах от передовой. Однако члены избирательной комиссии заверили, что после подсчета всех голосов поедут сдавать бюллетени несмотря на то, что вблизи передовой опасно.

На Донбассе усилены меры безопасности, на улице много полиции и военные патрули. А вот артиллеристы и танкисты, которые отведены от передовой отдадут свои голоса на специальных военных участках. Всего в Донецкой области зарегистрировано 65 специальных военных участков, в Луганской – 14.

К слову, первый избирательный участок открылся в Австралии.

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