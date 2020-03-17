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Факты / Видео / Украина / Общество

Ужесточение карантина в Украине. В каких городах уже закрыли ТРЦ и общественные места

С 18 марта по 3 апреля в Украине отменяют пассажирское сообщение между городами и областями. Прекращается работа метрополитенов.

В Ужгороде на улицах людей стало значительно меньше. Все общественные места закрываются. АЗС, продуктовые магазины и аптеки — работают. Перед ними очереди, люди заходят в одиночку, избегая скопления. Не закрылись церкви, медлят с закрытием единичные кафе.

В Днепре с 16 марта закрыты все кинотеатры, крупнейшие ТРЦ, некоторые рестораны, свои представления отменили театры. Супермаркеты работают, как обычно. Дефицита товаров нет, а вот защитных масок и антисептиков в городе не купить с прошлой недели. Несмотря на это днепряне не паникуют, к усиленным карантинным мероприятиям относятся с пониманием.

Напомним, Факты ICTV публиковали информацию об изменениях в работе Укрпочты на время карантина.

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