Усиление охраны и сигнал тревоги: как Украина готовится к военному состоянию

Россия готовится установить полный контроль над Черным морем и наращивает свое военное присутствие на границах с Украиной – такие угрозы озвучили в Генеральном штабе вооруженных сил. В частности, на базах страны-агрессора западного военного округа вдоль Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областей сосредоточено до полутысячи боевых самолетов и до 400 вертолетов.

Поэтому в 10 областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, таки вводят военное положение. Это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская и Винницкая области. Комендантский час, особый режим въезда и выезда, проверка документов, запрет на проведение митингов, ограничение права собственности – все это при необходимости могут задействовать в течение 30 дней. Исключительно, как сказал президент в парламенте, в случае наземной российской агрессии.

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Украина усиливает охрану и оборону вокзалов, железных дорог, аэропортов и морских портов, а также всей транспортной инфраструктуры. В Мариуполе полиция переведена на усиленный режим несения службы. В 6 утра правоохранителей города подняли по тревоге.

Таким образом, руководство проверило готовность своих подчиненных к работе в режиме военного времени. Также в Мариуполе увеличено количество и воинских подразделений. Вместе с полицейскими они патрулируют улицы, а также охраняют стратегические объекты. В акватории Азовского моря пограничники начали боевое дежурство. Все же гражданские предприятия в городе работают в обычном режиме.

Харьковщина тоже перестраивается на военное положение. Правда, в облгосадминистрации успокаивают, сделают все, чтобы усиленные меры безопасности не навредили жителям.

К слову, военное положение в Украине: почему и что изменится (ТЕКСТ ЗАКОНА).

Опубликовано Ноябрь, 27 в 16:28



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