Усиленный карантин и перегруженые больницы: Covid-19 на Западной Украине

С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область закрывается на жесткий карантин, здесь закрыты все учебные заведения, детские сады, а общественный транспорт работает в режиме спецперевозок.

Ситуация остается на грани критической из-за перегруженности койко-мест. Загруженность десяти лечебных учреждений составляет практически 100%. Другие лечебные учреждения, которые сегодня оказывают медицинскую помощь ковидним пациентам, в пределах 92-96%, — отмечает главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

С 27 февраля усиливают карантинные мероприятия и на Буковине.

С завтрашнего дня здесь должны закрыться заведения общественного питания, развлекательные центры, ученики старших классов и проф-технических училищ переходят на дистанционную форму обучения.

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В обычном режиме будут работать ВУЗы, детские сады и общественный транспорт, правда льготный проезд для пенсионеров временно отменяется, ведь они представляют наибольшую группу риска.

В Черкассах сегодня начали вакцинацию в инфекционной больнице. Прививки планируют сделать 120 врачам, а также медикам скорой и экстренной помощи.

— Я работаю в ковидном госпитале и поэтому не хочу заболеть. Я должна еще работать и вообще жить. Последствия заболевания очень тяжелые, даже при легких формах. Я врач, я это знаю, — делится впечатлениями врач-инфекционист Черкасской городской инфекционной больницы Наталья Штепа.

Побочные реакции на прививку

По состоянию на утро 26 февраля зафиксировано семь случаев негативных последствий прививки, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам врача, все они являются несущественными.