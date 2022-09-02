Возможный взрыв на ЗАЭС: как готовятся власти и что нужно делать населению

Свои действия в случае радиационной аварии на атомной станции отрабатывали запорожские службы. В окрестностях города они провели масштабные маневры с массовой эвакуацией людей с условно зараженной территории.

Согласно легенде этих учений на пятом энергоблоке ЗАЭС произошел выброс радиации на 30-метровую высоту. В первую очередь должны эвакуироваться женщины, дети и больные.

— Учения прошли на высоком уровне, но, хотелось бы больше технических возможностей для системы запорожского звена. Более современные пункты деконтоминации, средства радиационной разведки и дозиметрического контроля, – рассказывает начальник управления организации мер гражданской защиты ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Алексей Дунаев.

В самом Запорожье, напоминают чрезвычайники, спасти от радиоактивной пыли может противогаз. Его можно приобрести в интернете, но здесь важно подобрать правильно размер.

Председатель ОО Огонек Запорожья Иван Здоровец отмечает, что противогаз должен облегать лицо. Если он будет великоват, то толку от него мало.

Если наготове нет противогаза, на один час вас может спасти обычная повязка на лице. Специальная марлевая или из шарфа и даже платка.

Запорожские чиновники отчитываются – в случае радиационной аварии все местные службы готовы к спасению людей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.