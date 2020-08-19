Поток людей из Беларуси в Украину вырос: куда едут и что думают о протестах

Факты ICTV решили проверить, какова ситуация на границе Украины с Беларусью на пункте пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области.

По словам пограничников, там увеличился пассажиропоток. Это в основном белорусы, которые едут в Украину по частным делам, преимущественно на море или к родственникам.

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На границе между двумя странами больших очередей нет. Обычно здесь пассажиропоток один из самых оживленных на украинском-белорусском рубеже. Пограничники рассказали, что из-за протестов в Беларуси особых мер безопасности здесь не внедряли.

Большинство белорусов пересекают границу по частным делам, кто-то едет к родным, которые живут в Украине, кто-то на побережье Черного моря.

Увеличилось количество граждан, пересекающих государственную границу в направлении Украины. Пассажиропоток вырос на 28%, — пояснила Галина Шеховцева, и.о. начальника пресс-службы Черниговского пограничного отряда.

А вот относительно настроений граждан соседнего государства — то они заметно различаются. Сразу бросается в глаза позиция пожилых людей. Они особо не разделяют протестных настроений у себя на родине.

По телевизору уже показывают, что некоторые недовольны этим шумом, который происходит на улицах. Эти гудки, сигналы, сирены, которые на улицах. Некоторым надоело все это, — сказал один из белорусов на границе.

А представители младшего поколения настроены более радикально. Говорят, митинги будут продолжаться и дальше, пока требования протестующих не будут выполнены.

Будем митинговать ежедневно, пока стрелять не начнут, — пояснил один из белорусов.

Также большинство белорусов отмечают, что протест держится на тех людях, которые на время карантина были вынуждены вернуться из-за границы, и обученные свободолюбивостью европейцев уже не хотят мириться с диктатурой у себя дома.

Координационный совет в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал разогнать членов Координационного совета оппозиции метлами и лопатами.

Также он напомнил, что создание альтернативных органов с целью захвата власти наказивается законом.

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