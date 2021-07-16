Потоп века: Бельгия и Германия подсчитывают убытки от наводнений

Европа оценивает масштабы бедствия, нанесенного наводнением, охватившим несколько стран после обильных ливней.

Хуже всего ситуация в Германии, в пострадавших районах везде вода, грязь и обломки зданий.

— Вон там был дом. Больше я его не вижу, там нет ничего. И там … Два дома исчезли. Они развалились мгновенно, не успела и глазом моргнуть, — рассказывает местная жительница Ренате Хольцен.

Десятки погибших, а еще сотни считаются пропавшими без вести и эти цифры продолжают расти.

Немцы называют нынешнее наводнение “потопом века”. Вода разрушила или повредила многие дома, обрушила несколько мостов, снесла авто и выкорчевали деревья.

Более 200 тыс. домов остались без электричества. Спасатели вывозят людей из затопленных помещений, а люди спасаются от наводнения на верхних этажах и даже на крышах.

— Всю ночь мои родственники провели на чердаке в полной темноте, потому что нет электричества, телефоны не работают. С вечера мы пытались связаться с ними и это оказалось очень сложно, — говорит местный житель.

Накануне в регионе побывал десант чиновников от правительства. Власти обещают пострадавшим немедленную помощь.

12 человек погибли из-за наводнения в Бельгии. По всей провинции Лимбурґ объявили эвакуацию.

Многие поврежденные здания опасны для проживания, поэтому десятки людей могут оказаться под открытым небом.

— Мы жили здесь с сестрой, но сейчас нам сказали, что наш дом может развалиться и мы должны уехать, — плачет местная жительница.

Сразу после обильных ливней несколько местных рек вышли из берегов и уровень воды продолжает подниматься.

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