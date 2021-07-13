Потоп в Черкассах: вода затопила дома, люди остались без света

Мощный ливень с ураганом образовал потоп в Черкассах и области. Накануне областной центр буквально затопило.

Машины плавали в воде посреди улиц. Многоэтажки залило водой не только в Черкассах, но и в Смеле и Ватутино. Часть населенных пунктов осталась без электроэнергии.

В селе Благодатном непогода повалила деревья, упала и башня мобильной связи. Сильные порывы ветра повредили крышу местного клуба. Последствия потопа в Черкассах и области с вечера 12 июля ликвидируют коммунальщики и энергетики.

Предварительно, причиной потопа в многоэтажном доме Черкасс называют повреждение ливневой канализации.

Потом на Закарпатье

12 июля спасатели также занимались ликвидацией последствий непогоды в Закарпатской области. 10 июля в регионе выпала месячная норма осадков.

Ливень частично разрушил дороги, инфраструктуру, линии электропередач. Вода повредила 100 домов и уничтожила не менее 10 автомобилей.

Также значительно поднялся уровень воды в реках. Местные говорят, что не помнят такого масштабного бедствия.

Подробнее о потопе на Закарпатье читайте в материале.

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