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Факты / Видео / Україна

Потребность №1 во время войны. Как генераторы спасают жизнь украинцев

Оксана Михайлова Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта Дарина Реготун Видеоредактор

Россияне хотят выключить нам свет, чтобы от нехватки электричества мы теряли людей на дорогах или в больницах.

Спасением могут быть генераторы. На собственном опыте в этом уже убедилось ирпинское медучреждение. В оккупации именно генератор помог проводить операции и поддерживать жизнеобеспечение пациентам, находившимся в реанимации. Сейчас у больницы уже есть семь таких устройств, которые в сумме стоят 10 млн грн.

В Украине примерно 1 200 больниц, в которых есть стационар, и по данным Минздрава, практически все они имеют хотя бы по одному генератору. В ведомстве угрозу поняли еще в марте на примере оккупированных городов. Тогда экстренно искали генераторы для Сум, Чернигова, Харькова. За лето закупили 400 мощных аппаратов.

— 10 октября мы поняли, что угрозы могут быть еще больше, отключения могут быть более длительными и непредсказуемыми по времени. Мы отдельно запустили программу закупки еще 1 100 генераторов. Это проект совместно с мировым банком. Кроме этого, ВОЗ уже в этом месяце и декабре поставит 80 мощных генераторов, — рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Богдан Боруховский.

Также генераторы закупают на АЗС и почтовые службы. Некоторые заправки оснащены солнечными панелями. Поэтому даже загоняя нас во тьму, мы все равно добудем свет.

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