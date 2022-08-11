Нужен только смартфон. Как украинцы могут защитить культурное наследие

Цифровые технологии дают шанс сохранить и восстановить изувеченные войной культурные визитки Украины. Проект Backup Ukraine предлагает украинцам фотографировать любимые места на смартфоне и загружать фото в специальное приложение.

Авторы проекта объяснили – раньше необходима была дорогая аппаратура, чтобы отсканировать архитектурный памятник. Сейчас все проще: надо зарегистрироваться, чтобы стать культурным волонтером. Далее – сделать фото любимой достопримечательности с разных сторон и скачать на онлайн-сервис Polycam.

За несколько месяцев работы сервиса – в базу сохранили уже более 6 тысяч файлов. Полсотни волонтеров ежедневно присылают фото достопримечательностей, желающих уберечь от исчезновения. Все съемки согласовываются с местными властями.

— Самый быстрый способ стереть национальную идентичность народа – уничтожить его культурное наследие. Поэтому когда мы увидели, что происходит, решили, что просто необходимо что-то делать и как можно скорее, — говорит соавтор Backup Ukraine Тао Томсен.

Сейчас Россия пытается уничтожить украинское культурное наследие, говорит архитектор Максим Камынин из Киева. С самого начала войны стал волонтером и присоединился к проекту. Снял уже более сотни зданий в разных украинских городах.

Оккупанты разрушают исторические здания, сжигают церкви, которым более тысячи лет. По данным ЮНЕСКО, после начала полномасштабного российского вторжения уже разрушены или повреждены 70 религиозных объектов, 13 музеев, 33 исторических здания и 17 памятников.

— Должны сделать все возможное, чтобы сохранить и передать будущим поколениям наше наследие. Благодаря проекту Backup Ukraine мы имеем возможность сделать цифровую базу, в которую бомбы точно не попадут, — говорит архитектор Максим Камынин.

Ничто не вечно, говорят авторы проекта. Однако цифровые копии смогут сохранить все детали уникальных объектов украинской культуры. После победы все можно восстановить в аутентичном виде.

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