Сильная жара во Франции: температура достигла 45 градусов

Сильная жара охватила Францию.

Температура в стране достигла 45 градусов по Цельсию. Почти во всех регионах, учитывая Париж, объявлен оранжевый уровень климатической угрозы.

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В школах отложены экзамены, многие учебные заведения полностью закрыты из-за нехватки кондиционеров, больницы и дома престарелых готовы к массовому наплыву пациентов.

Предыдущий температурный рекорд во Франции зарегистрировали в августе 2003-го – тогда температура достигла 44 градусов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве увеличилась концентрация вредных примесей в воздухе из-за аномальной жары.

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