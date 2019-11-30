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Факты / Видео / Украина

Мощные обучения на Азовском море: как пехотинцы отражают атаки Кремля

Мощные обучения на побережье Азовского моря проходят регулярно. Так морские пехотинцы под прикрытием бронетехники отражают атаку российского десанта.

Гаубицы и артустановки Акация по легенде разбивают вражеский отряд кораблей. Российским десантам не дают высадиться на украинском побережье. Вражеские суда, которые уцелели после артиллерии, настигает корабельно-катерная группа.

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Бронированные артиллерийские катера Кременчуг и Лубны разбивают противника и с дымовой завесой возвращаются домой.

А пока на побережье учатся, на сухопутной передовой боевики прямо на глазах у военных перебрасывают технику.

Ранее Факты ICTV писали, чем боевики обстреливают ВСУ под Новолуганским.

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