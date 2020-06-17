Мощные ливни с градом наделали беды на Прикарпатье — несколько сотен человек отрезаны от мира

Ливни с градом уже вторую неделю проходят западными областями. Неудержимые потоки из года в год затапливают дома, размывают дороги, разрушают мосты.

Смещение грунта перекрыло въезд в горное село Максимец. Большой ливень и стремительная вода подмыла берег и мост просто посыпался. По ту сторону школа, магазины и больше восьмисот горцев. Ремонтировать и строить новые не спешат.

Сильный дождь снес мост в селе Лубня, по которому идет путь на Польшу и два соседних района Закарпатья. За час там выпала нескольконедельная норма осадков.

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По сей день на Прикарпатье не восстановили три больших моста, которые разрушила большая вода 2008-го. Всего же на Прикарпатье из-за ​​сильных осадков повреждены 12 мостов, размыты почти 60 км дорог и разрушено около 10 км берегоукреплений. Подтопленными остаются около сотни жилых домов. В полной изоляции остались сотни людей.

На 3 тыс. км дорог местного значения в этом году на Прикарпатье выделили 520 млн грн. Из этой суммы на ремонт мостов отдадут 40 млн. В области более 800 переправ и 90% из них требуют немедленного ремонта.

Из-за непогоды в Черновицкой области затопило часть местной дороги водами реки Прут.Сейчас закрыто движение временным техническим мостом между селами Маршинцы Новоселицкого района и Лунка Герцаевского района.

В Богородчанском районе Ивано-Франковской области из-за сильных ливней в реке Манявка резко поднялся уровень воды, который заблокировал две туристические группы. Отдыхающие возвращались с Манявского водопада, но затопленная река перекрыла движение 18 человек.

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