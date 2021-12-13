Мощный снегопад прервал наземное и воздушное сообщение в Сербии

Общественный транспорт в Белграде – столице Сербии накануне остановился, главный аэропорт не работал.

В настоящее время улицы расчистили. Но транспорт все еще ходит с перебоями.

В регионах сообщают о массовом обесточении, упавших деревьях, повреждениях зданий.

На автодорогах в снегу застряло много машин, их вытаскивали тракторами. В настоящее время муниципальные службы и волонтеры активно расчищают снег.

Из-за резкого ухудшения погодных условий на Прикарпатье, в ночь на 13 декабря ограничили движение на дорогах.

Причиной такого решения стал риск возникновения гололеда и сильного снегопада, сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, прогнозируется похолодание до -1 градуса по Цельсию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.