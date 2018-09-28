Поезд Четыре столицы: цена, график и какой комфорт в вагонах

Из Киева – в Ригу за 2248 гривен. В свой первый рейс отправился новый международный поезд под названием Четыре столицы.

Раз в неделю он будет курсировать из Киева в латвийскую Ригу через белорусский Минск и литовский Вильнюс.

В Укрзализныце говорят: это направление – перспективное. Уже в первый поезд из 10 вагонов выкупили половину билетов.

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Дорога в Ригу у пассажиров будет занимать почти 19 часов. А стоить 2248 гривен в вагоне купе и почти 4,5 тысячи – в вагоне СВ. Визуально поезд не отличается от внутренне-украинских, состоит из реконструированных вагонов с обновленным логотипом Укрзализныци. Однако в ведомстве убеждены, за отечественные вагоны в Европе стыдно не будет. А пассажиры будут отдавать предпочтение поезду перед самолетом за возможность по спать в дороге.

Напомним, на Центральном железнодорожном вокзале Укрзализныця представила новый корпоративный логотип.

Опубликовано Сентябрь, 28 в 20:16



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