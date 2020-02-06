Поваленные деревья, разбитые фонари и ДТП. Циклон Petra накрыл Украину

6 февраля синоптики прогнозируют пик непогоды в Украине, а спасатели тем временем подсчитывают последствия циклона Petra, который пока царит над нашей территорией. В разных регионах обесточены сотни домов, на дорогах гололедица, спасатели вытащили из сугробов десятки автомобилей. Не обошлось и без опасных ДТП.

В Николаев циклон принес первый снег этой зимой. Ночью была плюсовая температура, поэтому он растаял, но утром все замерзло. На дорогах скользко, дорожники посыпают их песком и солью. Ночью ветер валил деревья, фонари и даже водонапорную цистерну.

В Одесской области обесточены почти 200 населенных пунктов. Здесь ветер рвал провода, валил деревья и рекламные щиты. Чрезвычайники работают в усиленном режиме. Детали в сюжете Елены Горячевой и Кристины Венгеляускайте.

Напомним, ночью 6 февраля Одессу накрыло снегом и ураганным ветром. Было повалено более 50 деревьев.

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