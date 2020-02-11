Поваленные деревья и сорваные крыши. Циклон Сабине накрыл Украину

Западная Украина больше всего пострадала от европейского циклона Сабине. Шквальный ветер и мокрый снег ночью оставили без электроснабжения 380 населенных пунктов в 11 областях Украины. Больше всего пострадало Прикарпатье, здесь утром без света были 93 населенных пункта.

Среди западноукраинских городов больше всего пострадал курортный Трускавец и соседний Дрогобыч. В Сколевском районе дерева упали на трассу Киев-Чоп. Из-за снегопада скользко на трассах Полтавщины, Днепропетровщины и Сумщины. На дорогах Харьковщины образовались переметы, их чистит спецтехника. Мокрый снег там будет идти целый день. Детали в сюжете Светланы Ковбицы и Кристины Венгеляускайте.

Напомним, циклон Сабине пронесся Германией, Швейцарией, Норвегией, Польшей и зацепил Украину.

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